Misstänkt farligt föremål på återvinningsanläggning

Tidigt på morgonen larmades polisen efter att personal på en återvinningsanläggning i Märsta upptäckt ett misstänkt farligt föremål.

Polis spärrade av området som försiktighetsåtgärd i väntan på bedömning och hantering. Vid 15-tiden meddelade det nationella bombskyddet att föremålet bedömdes vara dynamit. Dynamiten ansågs hanterbar och säker för polispatrullen att ta hand om.

En förundersökning om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor har inletts. Det är i nuläget oklart när anläggningen åter kan öppnas för allmänheten.