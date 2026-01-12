Misstänkt bedrägeriförsök mot äldre kvinna i Sigtuna

En kvinna i 80-årsåldern i Sigtuna kontaktades under måndagen av en person som utgav sig för att vara hantverkare och påstod att det fanns flera fel i hennes bostad.

UNT rapporterar om att händelsen ägde rum under måndagen. Kvinnan reagerade på kontakten eftersom hon varken beställt något arbete eller hade behov av en hantverkare. Enligt polisen krävdes inga pengar i samband med händelsen. Ärendet utreds som ett misstänkt bedrägeriförsök, enligt UNT.se

Den senaste tiden har det rapporterats om många bedrägerier i Sigtuna kommun och övriga länet. Senast i lördags genomförde polisen en länsövergripande insats.