Misstänkt bedrägeriförsök mot äldre kvinna i Sigtuna
En kvinna i 80-årsåldern i Sigtuna kontaktades under måndagen av en person som utgav sig för att vara hantverkare och påstod att det fanns flera fel i hennes bostad.
UNT rapporterar om att händelsen ägde rum under måndagen. Kvinnan reagerade på kontakten eftersom hon varken beställt något arbete eller hade behov av en hantverkare. Enligt polisen krävdes inga pengar i samband med händelsen. Ärendet utreds som ett misstänkt bedrägeriförsök, enligt UNT.se
Den senaste tiden har det rapporterats om många bedrägerier i Sigtuna kommun och övriga länet. Senast i lördags genomförde polisen en länsövergripande insats.
Notiser Region Stockholm satsar 15 miljoner kronor på att stärka beroendevården för unga under 2026. En del av stödet går till Mini Maria Märsta/Sigtuna, som är en av de lokala mottagningar i länet som får ökade resurser.
Politik Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.