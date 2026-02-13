Misstänkt bedrägeri på Arlanda Express

Under morgonen upprättades en anmälan om bedrägeri på Arlanda express.

Vid 04.46-tiden uppmärksammade personal på Arlanda Express en man som enligt uppgift betedde sig avvikande. Vid kontroll saknade han giltigt färdbevis. Mannen avlägsnades från tåget och en anmälan om ringa bedrägeri upprättades.

Av redaktion@marsta.nu

Så blir nya busstorget i Sigtuna

Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)

dödsolycka i valsta

Hovrätten dömer man för dödsolycka i Valsta

Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.

Humlegården kan bli ny träffpunkt

Politik Humlegården föreslås utvecklas till en gemensam träffpunkt med bland annat bibliotek och kontaktcenter. Det framgår av en förstudie som nu har presenterats för kommunen.