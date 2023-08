Minskade utsläpp per invånare i kommunen

Koldioxidutsläppen per invånare i kommunen minskar enligt nya siffror.

Dagens Nyheter rapporterar om att koldioxidutsläppen minskar i hela länet. Sigtuna har högst utsläpp per invånare men det beror på att alla resor till och från Arlanda räknas in på kommunens konto. Sigtuna stor på 2,48 ton mer invånare, en minskning med 15 procent. Siffrorna kommer från Telia som använt anonymiserad data från sitt mobilnät för att beräkna hur transporterna påverkar utsläppen i kommunen. Sundbyberg, Sollentuna och Stockholm har de lägsta utsläppen per invånare.

– Vi ser tydligt att resandet minskade kraftigt under pandemin, men också att det börjar öka något igen när fler åker till arbetsplatsen. Utmaningen nu är att inte gå tillbaka till gamla invanda mönster, säger Christian Lewenhaupt, affärsutvecklare för Crowd Insights på Telia, enligt DN.