Minskade barngrupper behöver prioriteras

Förskolan är en av våra viktigaste verksamheter där våra barn dagligen tillbringar mycket tid.

Det är viktigt att de känner sig trygga, bekväma och

de har rätt till en god pedagogisk verksamhet. Samtidigt är förskolan en arbetsplats där personalen måste ha rimliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Vänsterpartiet delar Sveriges Lärares uppfattning att en

prioriterad åtgärd är att minska barngruppernas storlek i Sigtuna kommun.

I Sigtuna kommun ser vi idag barngrupper som är långt större än vad som är rimligt. Grupper med upp till 25 barn i åldern 4–5 år förekommer, trots att Skolverkets rekommendation är 15 barn. På småbarnsavdelningar finns ofta 15 barn, när rekommendationen är 12, och det är inte ovanligt att treåringar vistas i grupper på över 20 barn.

Det är inte hållbart. Det är avgörande att förskolan som arbetsplats erbjuder de förutsättningar som krävs för att pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas. Detta förutsätter mindre barngrupper.

Den styrande majoriteten (M, SD, KD och SfS) har valt att göra en

satsning på förskollärare. Det kan låta bra, men att satsa på mindre

barngrupper hade varit en bättre och mer långsiktig väg. Rekrytering av förskollärare är en utmaning och fler pedagoger bidrar inte nödvändigtvis till en lugnare eller mindre stressfull miljö. Stora barngrupper förblir stora, oavsett antalet pedagoger. Med färre barn i varje grupp räcker resurserna längre, arbetsmiljön förbättras och pedagogerna får bättre möjlighet att se varje barn och dess behov.

Vi ser också en risk med tillfälliga satsningar, om pengarna försvinner står förskolan kvar med ansvar men utan resurser. Då drabbas både barn och personal.

I stället bör minskade barnkullar utnyttjas som en möjlighet att förbättra kvaliteten snarare än att det leder till stängda avdelningar eller varsel av personal.

Skolverkets rekommendationer för antalet barn i grupperna bör bli lag. Mindre barngrupper skulle ge tryggare barn, mindre stress och bättre möjlighet för pedagogerna att följa läroplan och vara närvarande. Det skulle också minska sjukskrivning bland personalen.

Förskolan är starten på utbildningstrappan och en av våra viktigaste

verksamheter. Därför måste kvalitet gå före besparingar. Mindre

barngrupper är en investering i både barnen och framtiden.