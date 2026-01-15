Minskad inrikestrafik påverkar Arlanda

Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har minskat kraftigt, vilket även märks på Arlanda, enligt en rapport från Transportstyrelsen. Jämfört med åren före 2019 har antalet passagerare nästan halverats.
Enligt rapporten beror minskningen bland annat på fler digitala möten, färre tjänsteresor, högre biljettpriser och ökade kostnader för flygbolagen. Antalet linjer och avgångar har blivit färre, samtidigt som fler resenärer väljer tåg, särskilt på kortare sträckor. Hur utvecklingen blir framöver är osäker, men Transportstyrelsen pekar på att en starkare konjunktur kan öka efterfrågan på resor igen.
Näringsliv Arlandastad Group har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja mark där det finns rätt att bygga, så kallade byggrätter, i Arlandastad. Affären omfattar totalt 37 200 kvadratmeter och har ett värde på 186 miljoner kronor.
Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.
Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.
Nyöppnat Delningsekonomin fortsätter att växa kring Arlanda. Nu inleder SR Rental ett samarbete med Freetrailer, vilket innebär att gratis släputhyrning blir tillgänglig för både privatpersoner och yrkesverksamma i Arlandastad.
Näringsliv Arlandastad F60 AB har tecknat avtal med Ramirent AB, som etablerar ett nytt kundcenter i F60 Företagspark. Lokalerna omfattar cirka 2 600 kvadratmeter, med möjlighet att placera större maskiner utomhus.
Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.
Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.
Näringsliv Bake My Day tar nästa steg i Arlandastad. Företaget har inlett ett samarbete med Lidl Sverige, vilket innebär att fler av deras produkter nu kommer levereras direkt från bageriet i Arlandastad.