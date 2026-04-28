Minska barngrupperna i Sigtunas förskolor

Skolverkets rekommendation är att småbarnsgrupper (1-3 år) ska rymma max 12 barn. Statistik från Skolverket för 2025 visar att 54% av dessa barngrupper i Sigtuna kommun hade fler än 12 barn.

I storbarnsgrupper (4-5 år) ska det vara max 15 barn enligt Skolverket, men i 56% av grupperna var det fler barn än så i vår kommun. Över hälften av barngrupperna i förskolan är alltså större än rekommenderat, de minskande barnkullarna till trots.

Sveriges Lärare kräver att regeringen går från ord till handling och reglerar barngruppernas storlek i lag, men just nu är det de lokala politikerna som ansvarar för frågan och i höst är det val! Stora barngrupper ökar risken för att barn skadas, kränks, kränker varandra eller blir osynliga. Stora barngrupper, låg personaltäthet och låg lärartäthet är faktorer som påverkar förskolans kvalitet negativt.

Ju fler barn läraren har undervisningsansvar för, desto svårare blir det för läraren att skapa det trygghetsskapande band som lägger en god grund för undervisningen.

Barnens kognitiva, språkliga och emotionella utveckling påverkas negativt av stora barngrupper och av för få behöriga lärare i förskolan. I Sigtuna kommun finns många barn med språklig sårbarhet och behovet av extra stöd är stort.

Vi är i en period med mindre årskullar, men de kommer enligt prognoserna öka igen från år 2029. Sigtuna kommun måste låta barngrupperna minska, med bibehållen lärartäthet, under dessa år med små årskullar. Det är ett gyllene tillfälle att ta – för barnens trygghet och undervisningens kvalitet.

Investeringar i förskolan har betydelse. Det är väl belagt att barn som får god utbildning i förskolan får både bättre studieresultat och hälsa på såväl kort som lång sikt. En förskola av hög kvalitet ger människor bättre livschanser.

I höst är det val – hur ser ni lokala politiker på vårt förslag att följa Skolverkets rekommendationer när det gäller barngruppernas storlek i förskolan?