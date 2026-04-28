Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Minska barngrupperna i Sigtunas förskolor

Skolverkets rekommendation är att småbarnsgrupper (1-3 år) ska rymma max 12 barn. Statistik från Skolverket för 2025 visar att 54% av dessa barngrupper i Sigtuna kommun hade fler än 12 barn.

I storbarnsgrupper (4-5 år) ska det vara max 15 barn enligt Skolverket, men i 56% av grupperna var det fler barn än så i vår kommun. Över hälften av barngrupperna i förskolan är alltså större än rekommenderat, de minskande barnkullarna till trots.

Sveriges Lärare kräver att regeringen går från ord till handling och reglerar barngruppernas storlek i lag, men just nu är det de lokala politikerna som ansvarar för frågan och i höst är det val! Stora barngrupper ökar risken för att barn skadas, kränks, kränker varandra eller blir osynliga. Stora barngrupper, låg personaltäthet och låg lärartäthet är faktorer som påverkar förskolans kvalitet negativt.

Ju fler barn läraren har undervisningsansvar för, desto svårare blir det för läraren att skapa det trygghetsskapande band som lägger en god grund för undervisningen.

Barnens kognitiva, språkliga och emotionella utveckling påverkas negativt av stora barngrupper och av för få behöriga lärare i förskolan. I Sigtuna kommun finns många barn med språklig sårbarhet och behovet av extra stöd är stort.

Vi är i en period med mindre årskullar, men de kommer enligt prognoserna öka igen från år 2029. Sigtuna kommun måste låta barngrupperna minska, med bibehållen lärartäthet, under dessa år med små årskullar. Det är ett gyllene tillfälle att ta – för barnens trygghet och undervisningens kvalitet.

Investeringar i förskolan har betydelse. Det är väl belagt att barn som får god utbildning i förskolan får både bättre studieresultat och hälsa på såväl kort som lång sikt. En förskola av hög kvalitet ger människor bättre livschanser.

I höst är det val – hur ser ni lokala politiker på vårt förslag att följa Skolverkets rekommendationer när det gäller barngruppernas storlek i förskolan?

  • Magnus Eriksson, Ordförande för Sveriges Lärare Sigtuna
  • Susanne Nilsson. Sammankallande, Sveriges Lärares Skolformsförening Förskola Sigtuna
Av redaktion@marsta.nu

Skogen är inte din kompost

Krönikor Det finns en stillhet i de uppländska skogsbrynen som inte riktigt låter sig fångas i ord. Ljuset faller mjukt genom lövverket, marken bär spår av årstider som lagts ovanpå varandra, och livet rör sig där utan att göra anspråk.

Vi satsar en miljon extra på Kvinnojouren

Insändare Våld i nära relationer är ett av de allvarligaste samhällsproblemen vi har. Därför förstärker den moderatledda kommunledningen stödet till Kvinnojouren med ytterligare en miljon kronor. Satsningen görs utöver det långsiktiga samarbete som redan finns, där kommunen årligen avsätter 550 000 kronor till verksamheten.

Bryt de ökande klyftorna i våra skolor!

Insändare Sigtuna kommuns grundskolor ska vara bland de bästa i Sverige” står det i M, SD, KD och SfS:s budget. Det är ett fint och ambitiöst mål. Men antalet elever som förmodas komma in på gymnasiet beräknas bli färre och dessutom ökar skillnaden mellan de elever som höjer sina betyg och de som får låga betyg.

Sigtuna kommuns ekonomi är stark

Insändare Nu har kommunstyrelsen godkänt årsredovisningen för 2025. Det är ännu en årsredovisning under vårt ledarskap som tydligt visar att Sigtuna kommun numera har en stark och stabil ekonomi.

Vägar i dåligt skick bromsar Sigtuna

Insändare Trasiga vägar riskerar att hålla tillbaka både jobb och investeringar i Stockholms län. Nästan var tredje statlig väg i länet är i dag i dåligt eller mycket dåligt skick.

Bra Askerson! Men glöm inte Ayla.

Insändare Det är positivt och ansvarsfullt att Mattias Askerson (M) har önskat om ett träff med migrationsminister Johan Forsell för att diskutera migrationspolitiken och hur de påverkar kommunen. Att frågan lyfts till den nivån är viktigt och visar att det finns en vilja att ta ansvar och föra dialog.

repliken: Socialdemokraterna vänder kappan efter ideologin

Insändare Socialdemokraternas (S) agerande i samhällsbyggandsutskottet ger fler frågor än svar. Ena stunden beskyller de oss för att inte vara tillräckligt snabba med att skapa nya särskilda boendeplatser i kommunen. Nästa stund försöker de rösta ned ett förslag som syftar till att möjliggöra just ett sådant boende. Deras agerande är både inkonsekvent och allvarligt.

Stärk Sigtuna kommuns beredskap

Insändare Krig, konflikter, ökande klimatrisker och naturolyckor skadar i allt större utsträckning skördar, försörjningsförmåga, företag, infrastruktur och ekonomi.

repliken: M och KD är sena på bollen

Insändare Mattias Askersson (M), Erik Sedig (KD) och Josefin Brodd (M) ägnar i en insändare i märsta.nu den 25 mars kring särskilda boenden för äldre (SÄBO) en stor del av utrymmet till att ha synpunkter på en reservation från (S) i samhällsbyggnadsutskottet. M, KD och SD har känt till problemet med brist på platser på SÄBO för äldre men har inte agerat.

Ett jämställt totalförsvar gör Sigtuna kommun starkare

Insändare Frihet, demokrati och fred är inte längre självklarheter. I en tid av ökade säkerhetshot behöver Sverige och Sigtuna kommun rusta sitt totalförsvar, men det räcker inte att bara rusta upp – vi måste rusta rätt. Ett jämställt samhälle är ett bättre rustat samhälle. När hela befolkningens kompetens i Sigtuna tas tillvara ökar vår motståndskraft, både i kris, i krig och i vardagen.

Minst 20 miljoner till vinster i välfärden 2025

Insändare Vinster i välfärden är ett ämne som kontinuerligt står i fokus i samhällsdebatten. I regel är debatten principiell. Sällan ser man siffror gällande en enskild kommun. Men om man tittar närmare på Sigtuna kommun, hur ser det ut här?

Kortare arbetstid kostar Stockholmsregionen 167 miljarder om året

Insändare Förslaget om generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön låter kanske lockande. Färre timmar på jobbet, mer tid för familj och fritid. Men verkligheten är att en sådan reform skulle få ett högt pris i form av minskad produktion, lägre välstånd och ett hårt slag mot både företag och välfärd.

repliken: Moderaterna har bidragit till bostadsproblem

Insändare Inför valet försöker Moderaterna i Sigtuna måla upp en bild av att oppositionens bostadspolitik skulle vara både dyr och orättvis. Den bilden är djupt missvisande. I själva verket är det dagens moderata politik som har bidragit till de problem många invånare upplever på bostadsmarknaden.

Sigtuna behöver moderat bostadspolitik

Insändare I september är det val. Det är viktigt att den moderatledda kommunledningen i Sigtuna får fortsatt förtroende och kan bedriva sin ansvarsfulla och rättvisa bostadspolitik även de kommande åren. Alternativet skulle vara både dyrt och orättvist.

Stoppa hyreshöjningarna

Insändare I Sigtuna kommun bor tusentals människor i hyresrätter: barnfamiljer, unga som försöker flytta hemifrån, ensamstående och äldre med små pensioner. För dem är bostaden inte en investering det är en nödvändighet. Ändå fortsätter hyrorna i SigtunaHem att stiga år efter år.

Ensamstående mammor är hjältar alla dagar

Insändare Idag på internationella kvinnodagen vill vi särskilt uppmärksamma ensamstående mammors situation och kämparanda. I Sverige växer nästan vart femte barn upp i en familj med en ensamstående förälder. Det innebär att 400 000 barn lever i sådana hushåll och 300 000 av dem lever med sin mamma, som ensam tar ansvar för både omsorg och ekonomi.