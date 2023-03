Ministermöten på XPO nästa vecka

Politik Regeringens beslut om statsbidrag till läromedel ger 500 kronor per elev: - Läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar undervisningens kvalitet, gynnar elevernas lärande och minskar lärarnas arbetsbörda. Det är viktigt att det finns bra och tillräckliga läroböcker. Därför är det bra att regeringen satsar på just detta och inför ett nytt statsbidrag på 685 miljoner i år. Det kommer innebära 500 kronor per elev 2023 och framåt, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.