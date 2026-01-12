Mini Maria får del av stärkt beroendevård för unga
Region Stockholm satsar 15 miljoner kronor på att stärka beroendevården för unga under 2026. En del av stödet går till Mini Maria Märsta/Sigtuna, som är en av de lokala mottagningar i länet som får ökade resurser.
Satsningen innebär bland annat möjlighet till fler medarbetare och förbättrad tillgänglighet. I Region Stockholm finns totalt 27 Mini Maria-mottagningar som riktar sig till unga med problem kopplade till alkohol, droger eller spel om pengar, i samarbete med den lokala socialtjänsten. Förstärkningen motsvarar en ökning av anslaget med cirka 20 procent jämfört med 2025. Mini Maria i Sigtuna kommun vänder sig till ungdomar under 20 år.
