Mindre köksbrand i flerfamiljshus i Märsta

Natten mot måndag ryckte räddningstjänsten ut till ett flerfamiljshus i Märsta efter larm om brand.

Larmet kom vid 04.36 och på plats visade det sig handla om en mindre brand i ett kök. Branden var snabbt släckt och styrkan på plats genomförde en kontroll samt hjälpte till att vädra ut i lägenheten. En person kontrollerades av ambulanspersonal men behövde inte följa med till sjukhus, skriver unt.se.