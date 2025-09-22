Mindre köksbrand i flerfamiljshus i Märsta

Natten mot måndag ryckte räddningstjänsten ut till ett flerfamiljshus i Märsta efter larm om brand.
Larmet kom vid 04.36 och på plats visade det sig handla om en mindre brand i ett kök. Branden var snabbt släckt och styrkan på plats genomförde en kontroll samt hjälpte till att vädra ut i lägenheten. En person kontrollerades av ambulanspersonal men behövde inte följa med till sjukhus, skriver unt.se.
Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.
Politik På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.
Nyheter Under 2024 rapporterades 312 viltolyckor i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 15 olyckor per 1 000 bilar. Siffran placerar kommunen under länstoppen, där Norrtälje har flest olyckor med 37 per 1 000 bilar, följt av Nynäshamn, Ekerö och Nykvarn.
Nyheter Nästa lördag är det dags för Trygghets- och beredskapsdagen i Märsta centrum. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” – och det blir en dag fylld med aktiviteter för hela familjen.
Politik Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.