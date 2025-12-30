Miljöpartiet vill se åtgärder för ett tryggare nyår

December. Nyhetsnotiser om människor, hästar, bilar och fastigheter som beskjuts med raketer. Hundägare som berättar att de tar bilen för att rasta hunden på platser där risken för smällar är mindre.

Märsta och Rosersberg borde vara lugna, tysta platser eftersom fyrverkerier är förbjudna inom en mils radie från Arlanda flygplats. Dessutom krävs polistillstånd för att avfyra fyrverkerier på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas.

Det borde vara lugnt, men verkligheten ser annorlunda ut. Olyckor där människor skadas av fyrverkerier ökar igen, visar siffror från Socialstyrelsen. Och varje år skräms, skadas och dör husdjur, hästar, boskapsdjur och vilda djur.

Det råder inga tvivel om att det behövs skarpare åtgärder på nationell nivå. I väntan på det arbetar flera kommuner för att minska problemen. Kommuner som samverkar med polis, räddningstjänst och fastighetsägare för trygga allmänna platser och bostadsområden. Kommuner som ordnar ljus- eller lasershower för invånarna som alternativ till fyrverkerier. I Sigtuna kommun lyser både ljusshower och politisk vilja med sin frånvaro.

Vi i Miljöpartiet har under flera år lagt fram förslag på åtgärder för att minska problemen och öka tryggheten. Vi har föreslagit ett kommunalt nyårsfirande med en ljus- eller lasershow. Vi har föreslagit en bättre samverkan mellan olika aktörer. Vi har föreslagit informationsinsatser som når fler. (De som är i störst behov av information söker sig sannolikt inte till kommunens webbplats, däremot kanske de kommer i kontakt med fältare, trygghetsväktare eller annan personal i yttre tjänst.)

M, SD, KD och SfS är inte intresserade. De svarar att de vill se andra åtgärder, “åtgärder som fungerar”. Så, vilka åtgärder har kommunledningen vidtagit? Jo, kommunens riktlinje för upplåtelse på offentlig plats tillåter inte längre försäljning av fyrverkeriartiklar på kommunens mark. Gott så. Har åtgärden haft effekt? Nej. Försäljning av fyrverkerier pågår som vanligt vid Coop i Märsta. På kommunal mark, med godkänt tillstånd baserat på ett intyg från företaget som har tomträttsinnehav på platsen.

Vi i Miljöpartiet fortsätter att driva på för åtgärder som gör tiden kring nyår trygg för alla, och nyårsafton festlig för de som vill fira.