Tove BjörlinFoto: Miljöpartiet

Miljöpartiet vill se åtgärder för ett tryggare nyår

December. Nyhetsnotiser om människor, hästar, bilar och fastigheter som beskjuts med raketer. Hundägare som berättar att de tar bilen för att rasta hunden på platser där risken för smällar är mindre.

Märsta och Rosersberg borde vara lugna, tysta platser eftersom fyrverkerier är förbjudna inom en mils radie från Arlanda flygplats. Dessutom krävs polistillstånd för att avfyra fyrverkerier på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas.

Det borde vara lugnt, men verkligheten ser annorlunda ut. Olyckor där människor skadas av fyrverkerier ökar igen, visar siffror från Socialstyrelsen. Och varje år skräms, skadas och dör husdjur, hästar, boskapsdjur och vilda djur.

Det råder inga tvivel om att det behövs skarpare åtgärder på nationell nivå. I väntan på det arbetar flera kommuner för att minska problemen. Kommuner som samverkar med polis, räddningstjänst och fastighetsägare för trygga allmänna platser och bostadsområden. Kommuner som ordnar ljus- eller lasershower för invånarna som alternativ till fyrverkerier. I Sigtuna kommun lyser både ljusshower och politisk vilja med sin frånvaro.

Vi i Miljöpartiet har under flera år lagt fram förslag på åtgärder för att minska problemen och öka tryggheten. Vi har föreslagit ett kommunalt nyårsfirande med en ljus- eller lasershow. Vi har föreslagit en bättre samverkan mellan olika aktörer. Vi har föreslagit informationsinsatser som når fler. (De som är i störst behov av information söker sig sannolikt inte till kommunens webbplats, däremot kanske de kommer i kontakt med fältare, trygghetsväktare eller annan personal i yttre tjänst.)

M, SD, KD och SfS är inte intresserade. De svarar att de vill se andra åtgärder, “åtgärder som fungerar”. Så, vilka åtgärder har kommunledningen vidtagit? Jo, kommunens riktlinje för upplåtelse på offentlig plats tillåter inte längre försäljning av fyrverkeriartiklar på kommunens mark. Gott så. Har åtgärden haft effekt? Nej. Försäljning av fyrverkerier pågår som vanligt vid Coop i Märsta. På kommunal mark, med godkänt tillstånd baserat på ett intyg från företaget som har tomträttsinnehav på platsen.

Vi i Miljöpartiet fortsätter att driva på för åtgärder som gör tiden kring nyår trygg för alla, och nyårsafton festlig för de som vill fira.

  • Tove Björlin (MP), ersättare kommunfullmäktige
Av redaktion@marsta.nu

Utbildning motverkar fattigdom

Insändare På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.

Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.