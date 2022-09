Miljöpartiet måste synas i dubbel bemärkelse

Vi har bjudit in miljöpartiet i Agenda 2030 utskottet just för att de ska få ta del av arbetet och få insyn och kunna påverka inte minst för att nå samsyn.

Angående klimatarbetet och rankingen så har man fått utförlig information om uppföljningar av klimatplanen, miljörankingen, hållbarhetsredovisningen, energi- och klimatrådgivningen, hur vi minskar måltidernas klimatpåverkan, hur vi arbetar med fossilfria fordon mm, med möjlighet att ha synpunkter, påverka och fråga och få mer information.

Vi följer upp klimatplanen och klimatarbetet och redovisar det 1-3 ggr per år i delår och årsbokslut. Vi har indikatorer som vi redovisar 1-3 gånger per år under kommunstyrelsen. Vi sätter politiska ambitioner kring alla dessa indikatorer och riktningen är alltid att de ska bli bättre eller om man så vill ännu lägre utsläpp.

Från kommunstyrelsens olika verksamheter redovisas tillexempel koldioxidutsläpp från resor i tjänsten, totalt matsvinn i kilogram, koldioxidekvivalenter (CO2e) per kg inköpta livsmedel (CO2e/kg, elanvändning i kommunens egenägda lokaler (kWh/kvm), fjärrvärmeanvändning i kommunens egenägda lokaler (kWh/kvm), totalt installerad effekt solpaneler (kWp), matavfall som samlas in och återvinns.

Det sätts mål inom energi- och klimatrådgivningen som också följs upp. Energi-och klimatrådgivningen är för övrigt inte lagstadgat (som mp säger) utan kommuner erbjuds möjligheten att söka statlig finansiering för att bedriva energi- och klimatrådgivning som stöd för kommuninvånare och företag. Vi har sökt dessa medel.

Men också tagit på oss huvudmannaskapet inom Energi-och klimatrådgivningen för ett samverkanskluster där Väsby, Sollentuna och Upplands-Bro ingår. Helt frivilligt har vi gjort det för att säkerställa och utveckla bra stödverksamhet till våra kommuninvånare och företag. Det är dessutom ett enormt tryck på rådgivningen nu och många behöver ha hjälp- både privatpersoner, Bostadsrättsföreningar och företag.

Kommunen arbetar systematiskt, metodiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna. Jag förstår om det kan kännas annorlunda för er.

Gill Brodin (C)

Ordförande Agenda 2030 utskottet

Vice ordförande Bygg och Miljönämnden

