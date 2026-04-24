Miljonöverskott i kommunen – men verkligheten ser annorlunda ut

Torsdagen den 23 april samlades kommunfullmäktige för att godkänna kommunens bokslut. Majoriteten, med Moderaterna i spetsen, lyfte stolt fram ett resultat som beskrivs som mycket starkt.

Med ett överskott på 156 miljoner kronor högre än budgeterat resultat, kan det vid första anblick se ut som att kommunen står stadigt, till och med starkare än på länge. Men frågan är: vad säger siffrorna egentligen om verkligheten i vår kommun?

För bakom överskottet finns en annan berättelse, en som inte syns i resultaträkningen. Enligt Stiftelsen Majblomman lever 2 376 av kommunens 12 014 barn i ekonomisk utsatthet. Det är nästan vart femte barn. Det handlar inte om siffror i ett dokument, det handlar om barns vardag. Barn som tvekar inför att följa med på klassaktiviteter för att de vet att det kostar pengar. Barn som är rädda om sina kläder, inte för att de vill – utan för att de måste. Barn som lär sig i tidig ålder att anpassa sina behov efter familjens ekonomi, ibland till och med när det gäller något så grundläggande som mat. Det är en verklighet som inte går att förena med bilden av en ekonomiskt “välmående” kommun.

Vi ser det också i boendesituationen. Vår kommun har en av de högsta nivåerna av trångboddhet i landet. För de flesta handlar det inte om ett val, utan om brist på alternativ. När hyrorna är för höga och tillgången på prisvärda bostäder är låg, blir trångboddhet en konsekvens, inte en preferens. Det påverkar människors hälsa, barns studiero och hela familjens livskvalitet.
Samtidigt ligger arbetslösheten på omkring 9 procent. Det är människor som vill men som inte får en chans att arbeta, bidra och skapa trygghet för sig själva och sina familjer. Det är ytterligare en signal om att något inte står rätt till.

När vi lägger ihop dessa delar: barnfattigdom, trångboddhet och arbetslöshet, framträder en tydlig bild. En kommun kan inte kallas rik när så många av dess invånare lever under ekonomisk press. Ett stort budgetöverskott betyder lite om det inte märks i människors vardag.

Vi i Vänsterpartiet menar att kommunens resurser ska användas där de gör störst nytta. Vi vill investera i mer personal i skolan, så att varje barn får det stöd som behövs. Vi vill införa Komvux i kommunen, för att ge fler möjligheten att utbilda sig och ta sig in på arbetsmarknaden. Vi vill bygga fler hyresrätter med rimliga hyror, så att människor faktiskt har råd att bo. Och vi vill göra kulturskolan avgiftsfri, så att alla barn får möjlighet att utvecklas och uttrycka sig.

Det här är inga snabba lösningar, men de är avgörande för att bygga en mer jämlik och hållbar kommun. Trots det röstas våra förslag konsekvent ner av styret, inte av ekonomiska skäl utan på grund av brist på politisk vilja. Kommunens överskott visar med all tydlighet på det!

  • Marta Aguirre (V)
