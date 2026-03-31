Mileway bygger ut i Märsta – utökar med 3 600 kvadratmeter

Mileway satsar vidare i Märsta och utökar sin anläggning på fastigheten Märsta 15:7. Ett nytt avtal innebär både förlängning av ett befintligt hyresavtal och en utbyggnad på cirka 3 600 kvadratmeter.

Totalt omfattar satsningen nu runt 15 600 kvadratmeter lager-, produktions- och kontorsytor. Den nya delen får hög takhöjd, anpassade logistikytor och flera portar för transporter. Samtidigt planeras flera energieffektiviseringar, bland annat fjärrvärme, LED-belysning och förberedelser för solceller. Området i Märsta pekas ut som strategiskt, med närhet till Stockholm Arlanda Airport och E4:an. Det gör platsen attraktiv för verksamheter som jobbar med logistik och distribution i Stockholmsregionen.