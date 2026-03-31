Mileway bygger ut i Märsta – utökar med 3 600 kvadratmeter

Mileway satsar vidare i Märsta och utökar sin anläggning på fastigheten Märsta 15:7. Ett nytt avtal innebär både förlängning av ett befintligt hyresavtal och en utbyggnad på cirka 3 600 kvadratmeter.

Totalt omfattar satsningen nu runt 15 600 kvadratmeter lager-, produktions- och kontorsytor. Den nya delen får hög takhöjd, anpassade logistikytor och flera portar för transporter. Samtidigt planeras flera energieffektiviseringar, bland annat fjärrvärme, LED-belysning och förberedelser för solceller. Området i Märsta pekas ut som strategiskt, med närhet till Stockholm Arlanda Airport och E4:an. Det gör platsen attraktiv för verksamheter som jobbar med logistik och distribution i Stockholmsregionen.

Av Erik Karlsson

Tre män för varje kvinnlig vd i Sigtuna

Näringsliv Kvinnor är fortfarande i tydlig minoritet på vd-poster i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet hade 23 procent av aktiebolagen med registrerad vd i kommunen en kvinna på posten, enligt statistik från Bolagsverket som sammanställts av Newsworthy.

Arlanda ökade med sju procent i februari

Näringsliv Resandet via Arlanda fortsatte att öka i februari. Totalt reste drygt 1,6 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en uppgång med sju procent jämfört med samma månad i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande från Swedavia.