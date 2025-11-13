MIK utbildade lyssnande ledare

På tisdagskvällen arrangerade Märsta IK i samarbete med RF-SISU Uppland utbildningen ”Ledare som lyssnar”.

Syftet med utbildningen är att stärka ledarskapet inom föreningen och ge ledare verktyg för att skapa trygga och stöttande miljöer både på och utanför fotbollsplanen.

Utbildningen fokuserar inte enbart på idrottslig utveckling utan även på gemenskap och personlig utveckling, med målet att bidra till en positiv miljö för alla deltagare i föreningen.