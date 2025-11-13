Utbildning i Lyssnande ledare.

MIK utbildade lyssnande ledare

På tisdagskvällen arrangerade Märsta IK i samarbete med RF-SISU Uppland utbildningen ”Ledare som lyssnar”.

Syftet med utbildningen är att stärka ledarskapet inom föreningen och ge ledare verktyg för att skapa trygga och stöttande miljöer både på och utanför fotbollsplanen.

Utbildningen fokuserar inte enbart på idrottslig utveckling utan även på gemenskap och personlig utveckling, med målet att bidra till en positiv miljö för alla deltagare i föreningen.

Av redaktion@marsta.nu

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.