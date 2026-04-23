MIK tappade ledning i andra

Märsta IK föll iden tredje omgången av Division 4 med 2-1 hemma mot Sunnersta2.

Märsta IK fick en bra start hemma mot Sunnersta2 och tog ledningen redan efter tre minuter genom Nasir Abdi Osman. Ledningsmålet stod sig hela första halvlek.

Efter paus vände matchbilden. Sunnersta2 kvitterade och tog sedan ledningen i andra halvlek genom mål av Malachy Dolk Musgrove och Oscar Engelmark. Märsta lyckades inte svara och matchen slutade 1–2.

Efter omgången ligger Märsta på femte plats i tabellen, medan Sunnersta2 är placeringen bakom på sjätte. Lagen möts igen den 7 augusti på Sävja IP.