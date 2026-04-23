Miguel Cordova Rozas i Märsta IK.Foto: Märsta IK

MIK tappade ledning i andra

Märsta IK föll iden tredje omgången av Division 4 med 2-1 hemma mot Sunnersta2.

Märsta IK fick en bra start hemma mot Sunnersta2 och tog ledningen redan efter tre minuter genom Nasir Abdi Osman. Ledningsmålet stod sig hela första halvlek.

Efter paus vände matchbilden. Sunnersta2 kvitterade och tog sedan ledningen i andra halvlek genom mål av Malachy Dolk Musgrove och Oscar Engelmark. Märsta lyckades inte svara och matchen slutade 1–2.

Efter omgången ligger Märsta på femte plats i tabellen, medan Sunnersta2 är placeringen bakom på sjätte. Lagen möts igen den 7 augusti på Sävja IP.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91

Brons för SMGK på Rikstvåan

notiser Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs Svart2-trupp tog hem en bronsmedalj i Rikstvåan, öppen klass, vid en tävling i Gävle. I klassen deltog totalt 12 lag.

bildextra

Så blir nya handbollsarenan

Handboll Planerna på en ny arena vid Vikingafältet tar ett steg framåt. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav klartecken till ärendet den 31 mars.

Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.

Kim Taekwondo med starka prestationer på Slovenia Open

kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.