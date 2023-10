MIK avgjorde på övertid – Klart för kvartsfinal

Märsta IK gick vidare till kvartsfinal i Upplandscupen efter 3-2 mot Enköpings IS. Men det satt långt inne, först i förlängningen kom avgörandet.

EIS satte sina två bonusstraffar. Märsta IK kvitterade till 1-1 i 38:e minuten efter mål av Filip Rauhala. En kvart in i andra kom 2-1 för MIK genom Lukas Makdesi. EIS tog sin bonusstraff kort därpå och 2-2 stod sig matchen ut. MIK har ett stort spelövertag men lyckas bara få in två mål under ordinarie tid. Även i förlängningen var det bra tryck från MIK, men utan utdelning. Matchen såg ut att gå till straffar. I sista minuten slår Amuel Alfarhan till med ett kanonskott. Därefter blåser domaren av matchen. Ett vilt kämpande hemmalag och en storspelande målvakt var nära att slå ut MIK. Nu går man vidare till kvartsfinal mot Alsike eller Gräsö. Vinnaren av Upplandscupen får en plats i svenska cupen.