7:e september kommer Midgårdsbadet att fira tio år.

Midgårdsbadet firar tio år. Utomhusbadet med biologisk rening invigdes 2010, och 2014 tillkom inomhusbadet med flera bassänger, relaxavdelning, friskvårdsavdelning och ett konferensrum. Under jubileet är det gratis entré, och säsongskort säljs med 20 procents rabatt. Besökarna kan delta i tävlingar, prova på fridykning, köra femkamp och delta i vattengympa-marathon. Badet invigdes under uppmärksammade former 2010 när dåvarande kommunalrådet Anders Johansson (S) hoppade i.