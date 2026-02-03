Melwin Pantzar uttagen till nytt VM-kval med herrlandslaget

Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.

Pantzar, född år 2000, har hittills spelat 40 landskamper för Sverige och tillhör sedan en tid tillbaka spanska Bilbao. Han är en av 15 spelare som har kallats till samlingen, där förbundskaptenen Mikko Riipinen fortsätter att bygga vidare på den stomme som använts under de senaste kvalfönstren.

Sveriges herrlandslag inledde VM-kvalet i november med två förluster, borta mot Tjeckien och hemma mot Slovenien. Inför det kommande dubbelmötet mot Estland är utgångsläget pressat. Estland har med sig en seger från novemberfönstret, medan Sverige ligger sist i grupp H. Tre av fyra lag går vidare till nästa kvalrunda.

Hemmamatchen spelas den 27 februari i Avicii Arena i Stockholm. Det blir tredje gången herrlandslaget spelar där, och intresset är stort med närmare 6 000 sålda biljetter. Returmötet spelas den 1 mars.

Av de 15 uttagna spelarna är det 12 som kommer att tas ut till matchtruppen. Flera spelare saknas i detta kvalfönster på grund av skador och privata skäl.