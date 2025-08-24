Melwin Pantzar uttagen till EM-truppen

När Sveriges herrlandslag i basket samlas i Tammerfors inför EM-premiären mot Finland den 27 augusti finns Sigtunafostrade Melwin Pantzar med i truppen.

Pantzar, som har Sigtuna Basket som moderklubb och numera spelar i spanska Bilbao, gör därmed sitt första seniormästerskap i EuroBasket. Han har hittills spelat 36 landskamper och gjort 365 poäng sedan debuten i landslaget 2019, då han var 19 år.

Det är första gången sedan 2013 som Sverige deltar i ett EM-slutspel. Truppen består till största delen av spelare som under de senaste fem åren varit avgörande för att ta Sverige tillbaka till mästerskapet. Endast Ludvig Håkanson och Viktor Gaddefors har tidigare EM-rutin, från turneringen 2013.

EuroBasket 2025 spelas i Tammerfors mellan den 27 augusti och 14 september.