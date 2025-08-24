Melwin Pantzar uttagen till EM-truppen

När Sveriges herrlandslag i basket samlas i Tammerfors inför EM-premiären mot Finland den 27 augusti finns Sigtunafostrade Melwin Pantzar med i truppen.
Pantzar, som har Sigtuna Basket som moderklubb och numera spelar i spanska Bilbao, gör därmed sitt första seniormästerskap i EuroBasket. Han har hittills spelat 36 landskamper och gjort 365 poäng sedan debuten i landslaget 2019, då han var 19 år.
Det är första gången sedan 2013 som Sverige deltar i ett EM-slutspel. Truppen består till största delen av spelare som under de senaste fem åren varit avgörande för att ta Sverige tillbaka till mästerskapet. Endast Ludvig Håkanson och Viktor Gaddefors har tidigare EM-rutin, från turneringen 2013.
EuroBasket 2025 spelas i Tammerfors mellan den 27 augusti och 14 september.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.
Basket På söndag, den 20 juli, får Steningehöjdens sporthall celebert besök när landslagsspelaren Melwin Pantzar kommer till hallen för ett öppet meet & greet. Evenemanget pågår mellan klockan 12.30 och 14.00 och är öppet för alla som vill komma och träffa basketspelaren.
Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.
Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.