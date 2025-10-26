Medlemmar protesterar mot höjda spelaravgifter i Wings

Efter att Wings tidigare i höst fått uppskov med hyresbetalningar till kommunen har flera medlemmar reagerat på höjda spelaravgifter i föreningen.

Avgiftsökningen gäller bland annat barn födda 2013, där spelavgiften har höjts från cirka 3 700 kronor till 7 000 kronor, utöver medlemsavgiften. För vissa lag, som Team 13, har avgiften ökat med 1 000 kronor.

Information om den nya avgiften skickades via mail den 1 september och betalningsavin skickades ut den 9 september via en digital betalservice. Vid årsstämman presenterades den nya avgiften inte, utan styrelsen informerade endast om att avgiften skulle höjas inför nästa säsong.

Föräldrar skriver i mail till märsta.nu:

”Kommunen säger att detta gynnar barnverksamheten? Hur då! Vad har ungdomarna fått förutom trasiga damasker, gamla matchtröjor och en ny höjd avgift med cirka 80 procent i år, medan A-laget har fått nya tröjor, damasker, skridskor och klubbor.”

I samma mail anges att arbetsuppgifter vid A-lagsmatcher har ökat, och att flera ungdomslag har försvunnit de senaste åren, vilket enligt föräldrar påverkar barnverksamheten.

Kommunen har tidigare meddelat att uppskovet med hyresbetalningen inte innebär extra kostnader och att syftet är att föreningen ska kunna fortsätta bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

– Det är en fråga för föreningen och dess medlemmar att hantera. Detta beslut från kultur- och fritidsnämnden innebär inte att Sigtuna kommun egenmäktigt kan besluta om föreningsfrågor likt avgifter och hur pengar fördelas mellan olika lag i föreningen – det är som sagt helt och hållet en fråga för föreningen och dess medlemmar, uppger fritidschefen Pekka Widergren i ett mail till redaktionen.