Medborgarförslag: Vill se ny park föreslås i Ragvaldsboområdet
En invånare i Sigtuna kommun har lämnat ett medborgarförslag om att skapa en ny park i området kring den gamla gården Ragvaldsbo, mellan Ragvaldbovägen, Ragvaldsbogårdsväg och Fornborgsvägen.
Förslagsställaren menar att området, som idag består av kolonilotter, ungskog, en grusplan och trasiga basketkorgar, har stor potential att utvecklas till en grön och levande plats för alla åldrar.
Förslaget innehåller bland annat lekplatser för barn, utegym, klätterväggar och andra aktiviteter för ungdomar. Syftet är att öka möjligheterna till motion, samvaro och avkoppling i området, som i dag upplevs som ostädat och med begränsat utbud för yngre invånare.
Förslagsställaren hänvisar till exempel från Enköping och Tranebergsängen i Stockholm som visar hur välplanerade parker kan bli uppskattade mötesplatser och bidra till både grönska och biologisk mångfald.
