Medborgarförslag om Valsta fritidsgård avslås

Ett medborgarförslag om att utveckla fritidsgården i Valsta centrum får avslag.

Kultur- och fritidsnämnden menar att förslaget redan delvis omfattas av det pågående utvecklingsarbetet inom den öppna ungdomsverksamheten.

Valsta fritidsgård har sedan länge varit en viktig plats för yngre ungdomar, och mobila fritidsledare arbetar nu mer ute i området med aktiviteter som fotbolls- och basketturneringar.

Samtidigt förbereds öppningen av Kulturhuset Mimer 2026, som blir en mötesplats för alla åldrar med bibliotek, kulturskola, musikstudios och social verksamhet. Fritidsgården ingår i den framtida planeringen för området.