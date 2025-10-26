Medborgarförslag om boulebana blir verklighet

Ett medborgarförslag om boulebana i Sätunamarken blir nu verklighet sedan kommunfullmäktige fattat beslut.

Kommunfullmäktige klubbade på torsdagen beslutet att bifalla ett medborgarförslag om att anlägga en boulebana i parken – något som redan ingår i den pågående upprustningen av området.

Förslaget lämnades in med önskemål om att placera banan i närheten av pergolan, lekplatsen eller utegymmet. Enligt samhällsbyggnadskontoret är en boulebana redan planerad som en del av parkens utveckling.

Syftet med upprustningen av Sätunaparken är att skapa en tillgänglig och hållbar miljö med plats för lek, rekreation och möten för alla åldrar. Arbetet utgår från den medborgardialog som genomfördes våren 2023.