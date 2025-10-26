Medborgarförslag om boulebana blir verklighet

Ett medborgarförslag om boulebana i Sätunamarken blir nu verklighet sedan kommunfullmäktige fattat beslut.

Kommunfullmäktige klubbade på torsdagen beslutet att bifalla ett medborgarförslag om att anlägga en boulebana i parken – något som redan ingår i den pågående upprustningen av området.

Förslaget lämnades in med önskemål om att placera banan i närheten av pergolan, lekplatsen eller utegymmet. Enligt samhällsbyggnadskontoret är en boulebana redan planerad som en del av parkens utveckling.

Syftet med upprustningen av Sätunaparken är att skapa en tillgänglig och hållbar miljö med plats för lek, rekreation och möten för alla åldrar. Arbetet utgår från den medborgardialog som genomfördes våren 2023.

Läs mer: Förslag om boulebana

 

Av Erik Karlsson
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.