Medborgarförslag om boulebana blir verklighet

Ett medborgarförslag om boulebana i Sätunamarken blir nu verklighet sedan kommunfullmäktige fattat beslut.
Kommunfullmäktige klubbade på torsdagen beslutet att bifalla ett medborgarförslag om att anlägga en boulebana i parken – något som redan ingår i den pågående upprustningen av området.
Förslaget lämnades in med önskemål om att placera banan i närheten av pergolan, lekplatsen eller utegymmet. Enligt samhällsbyggnadskontoret är en boulebana redan planerad som en del av parkens utveckling.
Syftet med upprustningen av Sätunaparken är att skapa en tillgänglig och hållbar miljö med plats för lek, rekreation och möten för alla åldrar. Arbetet utgår från den medborgardialog som genomfördes våren 2023.
Notiser Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.