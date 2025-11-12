Teamet som tävlade i JönköpingFoto: Insändarbild

Medaljregn för Kim Taekwondo i Jönköping – SM avgör landslagsplatserna

Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.

Sju tävlande representerade Kim Taekwondos elitlag under helgens tävlingar. Bäst gick det för Jani Petäjistö i -68 kg, som tog guld och inför SM i december ligger etta på rankingen.

För Nazaah Waliullah (-46 kg) och Izabella Källstrand (-57 kg) stod mycket på spel då segrar hade kunnat säkra deras landslagsplatser inför 2026. Izabella, som vunnit de två tidigare cuperna, åkte oväntat ut redan i första matchen, medan Nazaah tog silver efter en mycket jämn final där endast en poäng skiljde mellan guld och silver.

På söndagen tävlade klubbens nybörjare i Champion President. Där deltog sju aktiva som tillsammans tog ett guld, ett silver och ett brons – en stark avslutning på tävlingshelgen för Kim Taekwondo.

Av Erik Karlsson

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.

Fem medaljer i Malmö

kampsport Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.

herrallsvenskan

Fjärde raka segern för Skånela

Handboll Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.