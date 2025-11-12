Medaljregn för Kim Taekwondo i Jönköping – SM avgör landslagsplatserna

Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.

Sju tävlande representerade Kim Taekwondos elitlag under helgens tävlingar. Bäst gick det för Jani Petäjistö i -68 kg, som tog guld och inför SM i december ligger etta på rankingen.

För Nazaah Waliullah (-46 kg) och Izabella Källstrand (-57 kg) stod mycket på spel då segrar hade kunnat säkra deras landslagsplatser inför 2026. Izabella, som vunnit de två tidigare cuperna, åkte oväntat ut redan i första matchen, medan Nazaah tog silver efter en mycket jämn final där endast en poäng skiljde mellan guld och silver.

På söndagen tävlade klubbens nybörjare i Champion President. Där deltog sju aktiva som tillsammans tog ett guld, ett silver och ett brons – en stark avslutning på tävlingshelgen för Kim Taekwondo.