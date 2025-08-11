MC-förare till sjukhus efter avåkning

En MC-förare fördes till sjukhus eftter en avåkning på 263:an vid Norrsundavägen under måndagen.
En motorcyklist körde av vägen på länsväg 263, strax söder om Märsta, på måndagseftermiddagen. Olyckan inträffade vid Norrsundavägen strax efter klockan 14. Föraren, en man i 30-årsåldern, körde omkull men var vid medvetande när ambulans kom till platsen. Han fick vård på plats. Orsaken till olyckan är okänd och polisen misstänker inget brott, rapporterar UNT.se.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.