Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

MC-förare till sjukhus efter avåkning

En MC-förare fördes till sjukhus eftter en avåkning på 263:an vid Norrsundavägen under måndagen.

En motorcyklist körde av vägen på länsväg 263, strax söder om Märsta, på måndagseftermiddagen. Olyckan inträffade vid Norrsundavägen strax efter klockan 14. Föraren, en man i 30-årsåldern, körde omkull men var vid medvetande när ambulans kom till platsen. Han fick vård på plats. Orsaken till olyckan är okänd och polisen misstänker inget brott, rapporterar UNT.se.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Vanligaste brotten i sommar

Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening