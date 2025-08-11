MC-förare till sjukhus efter avåkning

En MC-förare fördes till sjukhus eftter en avåkning på 263:an vid Norrsundavägen under måndagen.

En motorcyklist körde av vägen på länsväg 263, strax söder om Märsta, på måndagseftermiddagen. Olyckan inträffade vid Norrsundavägen strax efter klockan 14. Föraren, en man i 30-årsåldern, körde omkull men var vid medvetande när ambulans kom till platsen. Han fick vård på plats. Orsaken till olyckan är okänd och polisen misstänker inget brott, rapporterar UNT.se.