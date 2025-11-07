Mats Johannesson ny vd och koncernchef för Swedavia
Swedavias styrelse har utsett Mats Johannesson till ny vd och koncernchef för det statliga flygplatsbolaget. Han lämnar därmed sin nuvarande roll som vd och koncernchef för omsorgsbolaget Team Olivia.
Mats Johannesson är civilingenjör utbildad vid Chalmers tekniska högskola och har tidigare varit vd för MTR Express. Han har även haft flera ledande befattningar inom logistik och transportsektorn. – Vi är mycket glada över att välkomna Mats Johannesson som ny vd. Jag är övertygad om att hans engagerade och öppna ledarskap kommer passa Swedavia väldigt bra, säger Ulrika Francke, styrelseordförande för Swedavia.
– Swedavias flygplatser spelar en central roll i samhället genom att knyta ihop oss med resten av världen. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla företaget med fokus på kund, mod och tydlighet, säger Mats Johannesson.
Mats Johannesson tillträder senast i början av maj 2026. Nuvarande vd Jonas Abrahamsson kvarstår i rollen fram till senast slutet av februari samma år.
