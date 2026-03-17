Mat åtalas – dunkade kvinnas huvud i väggen

En man i 30-årsåldern åtalas för misshandel sedan han misstänks ha dunkat en kvinnas huvud i väggen.

En man i 30-årsåldern har åtalats misstänkt för misshandel efter en händelse i Märsta. Åtalet har väckts vid Attunda tingsrätt.

Enligt åtalet ska mannen ha utsatt en kvinna för våld i en bostad i februari 2025. Händelsen ska bland annat ha inneburit att kvinnan utsattes för strypgrepp, slag och att hennes huvud dunkades i en vägg. Hon ska ha fått andnöd, smärta och synliga skador.

Mannen förnekar brott.

Åklagaren yrkar även på att mannen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända under en viss tid.

Bevisningen i målet består bland annat av förhör med den misstänkta mannen, målsäganden och vittnen, samt fotografier på skador och annan dokumentation från utredningen.