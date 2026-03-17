Mat åtalas – dunkade kvinnas huvud i väggen

En man i 30-årsåldern åtalas för misshandel sedan han misstänks ha dunkat en kvinnas huvud i väggen.
En man i 30-årsåldern har åtalats misstänkt för misshandel efter en händelse i Märsta. Åtalet har väckts vid Attunda tingsrätt.
Enligt åtalet ska mannen ha utsatt en kvinna för våld i en bostad i februari 2025. Händelsen ska bland annat ha inneburit att kvinnan utsattes för strypgrepp, slag och att hennes huvud dunkades i en vägg. Hon ska ha fått andnöd, smärta och synliga skador.
Mannen förnekar brott.
Åklagaren yrkar även på att mannen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända under en viss tid.
Bevisningen i målet består bland annat av förhör med den misstänkta mannen, målsäganden och vittnen, samt fotografier på skador och annan dokumentation från utredningen.
Nyheter Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.
Nyheter Fem personer har åtalats vid Jönköpings tingsrätt för smuggling av 32,8 kilo cannabis från USA, där försändelsen passerade Arlanda. Cannabis doldes i två träbord som skickats till ett småländskt byggföretag.
Notiser Svea hovrätt skärper straffet för en man från Märsta som tidigare dömts för grov misshandel efter en våldsattack mot sin flickvän. Hovrätten ändrar rubriceringen till försök till mord och dömer mannen till drygt åtta års fängelse.