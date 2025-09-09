Qvarnmans Möller presenterades som FC Rosengårds tränare under tisdagen.Foto: Urszula Stinner/FC Rosengård

Martin Möller tar över FC Rosengård

Förre sigtunabon Martin Qvarnmans Möller tar över FC Rosengård i Damallsvenskan. Han kommer närmast från ett uppdrag som tränare för U23-landslaget.

FC Rosengård har utsett Martin Qvarmans Möller till ny huvudtränare. Han kommer närmast från uppdraget som förbundskapten för Sveriges U23-damer och gör debut vid sidlinjen mot AIK på söndag.

Den 50-årige tränaren, som numera är bosatt i Edsbyn, har en lång erfarenhet inom svensk fotboll i olika ledande roller. Nu tar han över Malmöklubben med ambitionen att vända den senaste tidens resultat.

Sportchefen Emelie Lundberg framhåller Möllers taktiska kunnande och förmåga att utveckla spelare, något som bland annat syntes när U23-landslaget besegrade England för första gången.

Möller själv beskriver uppdraget som en möjlighet han inte tvekade att tacka ja till och betonar klubbens professionella miljö och höga kompetens.

Qvarmans Möller flyttar ner från Edsbyn där han bor med sin fru och en bonusdotter och har skrivit på ett avtal som sträcker sig över säsongen 2026.

Av Erik Karlsson
EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.

Så gick det för bygdens lag på Gothia Cup

Fotboll Flera lokala lag har representerat Sigtuna kommun i årets Gothia Cup – världens största ungdomsturnering i fotboll – med blandade resultat men stort engagemang och internationella möten.