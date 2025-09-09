Martin Möller tar över FC Rosengård

Förre sigtunabon Martin Qvarnmans Möller tar över FC Rosengård i Damallsvenskan. Han kommer närmast från ett uppdrag som tränare för U23-landslaget.

FC Rosengård har utsett Martin Qvarmans Möller till ny huvudtränare. Han kommer närmast från uppdraget som förbundskapten för Sveriges U23-damer och gör debut vid sidlinjen mot AIK på söndag.

Den 50-årige tränaren, som numera är bosatt i Edsbyn, har en lång erfarenhet inom svensk fotboll i olika ledande roller. Nu tar han över Malmöklubben med ambitionen att vända den senaste tidens resultat.

Sportchefen Emelie Lundberg framhåller Möllers taktiska kunnande och förmåga att utveckla spelare, något som bland annat syntes när U23-landslaget besegrade England för första gången.

Möller själv beskriver uppdraget som en möjlighet han inte tvekade att tacka ja till och betonar klubbens professionella miljö och höga kompetens.

Qvarmans Möller flyttar ner från Edsbyn där han bor med sin fru och en bonusdotter och har skrivit på ett avtal som sträcker sig över säsongen 2026.