Martin behöver inte oroa sig

Martin Jansson beskriver sin oro för utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi kan lugna Martin. Den oro han upplever grundas uppenbarligen på ett antal olika missförstånd eller på ren okunnighet.

Martin menar att en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter skapar otrygghet. Om några enskilda hyresgäster hos Sigtunahem vill köpa ut sina lägenheter och bilda en bostadsrättsförening skapar det självklart inte någon otrygghet för dessa hyresgäster. Det upplevs snarast som en ökad trygghet att kunna äga sin lägenhet i stället för att vara hyresgäst. Det är i vart fall den inställningen Sigtunahem upplevt hos de hyresgäster som vill köpa sina lägenheter.

Martin hävdar också att Sigtunahem säljer ut lägenheter till högstbjudande. Så är det absolut inte. Om en kvalificerad majoritet av hyresgästerna i en fastighet vill ombilda till bostadsrätter startar de själva en förening. Denna förening är den enda möjliga köparen av fastigheten. Priset sätts med stöd av opartiska konsulter och efter förhandlingar mellan parterna. Priset sätts också med beaktande av att det är personer som ofta under lång tid varit hyresgäster hos Sigtunahem.

Martin är orolig för vad som händer om man tvingas flytta. Än en gång argumenterar han mot bättre vetande. Det är självklart ingen som tvingas flytta från en lägenhet om fastigheten övergår till en bostadsrättsförening. Det fordras en kvalificerad majoritet bland hyresgästerna för att en ombildning skall vara möjlig. Om det efter ombildningen visar sig att någon enskild hyresgäst inte kan eller vill köpa sin lägenhet blir denna hyresgäst inte vräkt. Det finns alltid möjlighet för en enskild person att fortsätta att hyra sin lägenhet av bostadsrättsföreningen.

Martin känner uppenbarligen oro för att hyresrätten försvinner som upplåtelseform. Vi försäkrar att den oron är absolut obefogad. Hitintills har Sigtunahem ombildat ett 70-tal lägenheter i Sigtuna stad. Det är den enda ombildningen som skett. Det är fullt möjligt att det under de närmaste åren är fler hyresgäster som bildar nya föreningar och uttrycker en vilja att överta fastigheterna. Men Sigtunahem äger idag cirka 4800 lägenheter – den absoluta merparten av dessa lägenheter kommer sannolikt att vara hyresrätter i all framtid. Sigtunahem bygger just nu nya hus vid Sätuna torg. Mer än hälften av lägenheterna i Stationshusen blir hyresrätter och en mindre andel blir bostadsrätter.

Sigtuna kommun behöver få en större variation när det gäller olika upplåtelseformer. Det har under många år byggts fler hyresrätter än bostadsrätter, men våra invånare vill i större utsträckning och för egen trygghet äga sina lägenheter.

Hyresrätten är en bra upplåtelseform när man är ung och skaffar sitt första boende. Bostadsrätten, radhuset eller villan är en bra boendeform när man bildat familj. Hyresrätten kan återigen upplevas som en bra upplåtelseform när man är äldre. Utan att generalisera finns det på bostadsmarknaden olika behov i livets olika skeden och för olika individer. En bra blandning av upplåtelseformer och bostadstyper är det som på bästa sätt skapar trygga miljöer för våra medborgare i alla åldrar.

Erik Langby (M), ordförande Sigtunahem

Kjell Holmgren (M), vice ordförande Sigtunahem