Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey
Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.
Tony Mårtensson tillträder direkt och har ett avtal över säsongen 27/28. Han ska arbeta med spelarrekrytering, scouting och långsiktig lagbyggnad för SHL-laget, enligt ett pressmeddelande från Örebro Hockey. Han har tidigare erfarenhet från både Almtuna och Linköping, och kommer med sin breda kompetens bli ett viktigt tillskott i klubbens sportsliga arbete.
Henrik Löwdahl, klubbchef, säger att Mårtensson “checkar av alla boxar” och kommer bidra till att bygga ett slagkraftigt lag på både kort och lång sikt. Mårtensson själv beskriver Örebro Hockey som en familjär förening med stora utvecklingsmöjligheter.
Fotboll Haris Curovac från Märsta blir ny förbundschef för Upplands Fotbollförbund. Han tillträder tjänsten den 15 juni: - Jag är väldigt stolt och hedrad över att få ta över uppdraget att leda förbundet, säger Haris i ett uttalande.
kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.
Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.
Ridning Sigtunabygdens ryttarförening arrangerade disco i ridhuset på Sigtuna ridskola under fredagskvällen den 27 februari. Totalt deltog 65 barn, ungdomar och ledare. Den yngsta deltagaren var två år.
Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.