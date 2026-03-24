Tony Mårtensson kliver på som assisterande sportchef i Örebro.

Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.

Tony Mårtensson tillträder direkt och har ett avtal över säsongen 27/28. Han ska arbeta med spelarrekrytering, scouting och långsiktig lagbyggnad för SHL-laget, enligt ett pressmeddelande från Örebro Hockey. Han har tidigare erfarenhet från både Almtuna och Linköping, och kommer med sin breda kompetens bli ett viktigt tillskott i klubbens sportsliga arbete.

Henrik Löwdahl, klubbchef, säger att Mårtensson “checkar av alla boxar” och kommer bidra till att bygga ett slagkraftigt lag på både kort och lång sikt. Mårtensson själv beskriver Örebro Hockey som en familjär förening med stora utvecklingsmöjligheter.

Av Erik Karlsson

Kim Taekwondo med starka prestationer på Slovenia Open

kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.

Anthony Nyberg matchhjälte för Karlskoga

Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.

Jesper Wahlberg kan bli Årets cyklist

Cykel Jesper Wahlberg från Märsta BMX är en av de 13 nominerade till utmärkelsen Årets cyklist 2025. Nu öppnar omröstningen där allmänheten kan vara med och påverka vilka som prisas.

damallsvenskan

Skånela tog viktig seger mot Redbergslid

Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.