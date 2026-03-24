Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.

Tony Mårtensson tillträder direkt och har ett avtal över säsongen 27/28. Han ska arbeta med spelarrekrytering, scouting och långsiktig lagbyggnad för SHL-laget, enligt ett pressmeddelande från Örebro Hockey. Han har tidigare erfarenhet från både Almtuna och Linköping, och kommer med sin breda kompetens bli ett viktigt tillskott i klubbens sportsliga arbete.

Henrik Löwdahl, klubbchef, säger att Mårtensson “checkar av alla boxar” och kommer bidra till att bygga ett slagkraftigt lag på både kort och lång sikt. Mårtensson själv beskriver Örebro Hockey som en familjär förening med stora utvecklingsmöjligheter.