Märstatalang vann guld på internationell judotävling
Märstasonen Oscar Evans, som tävlar för Knivsta Judoklubb, tog hem guldet i -60 kilosklassen för U16 när Crakow Judo Open avgjordes i Polen den gångna helgen.
Tävlingen är en av de största internationella judotävlingarna i Europa och lockade i år över 1 000 deltagare från 20 olika nationer. I Oscars klass fanns 26 tävlande, och vägen till segern blev både lång och krävande.
Efter fem matcher stod Evans obesegrad – samtliga vinster kom på ippon, judons högsta poäng. Motståndet kom från judoutövare från bland annat Tyskland, Polen, Frankrike, Tjeckien och Finland.
Med guldet i bagaget väntar nu två intensiva dagar av träningsläger i Krakow, där Evans får chansen att utvecklas ytterligare genom möten med internationellt motstånd på mattan.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.
Basket På söndag, den 20 juli, får Steningehöjdens sporthall celebert besök när landslagsspelaren Melwin Pantzar kommer till hallen för ett öppet meet & greet. Evenemanget pågår mellan klockan 12.30 och 14.00 och är öppet för alla som vill komma och träffa basketspelaren.
Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.
Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.