Oscar EvansFoto: Insändarbild

Märstatalang vann guld på internationell judotävling

Märstasonen Oscar Evans, som tävlar för Knivsta Judoklubb, tog hem guldet i -60 kilosklassen för U16 när Crakow Judo Open avgjordes i Polen den gångna helgen.

Tävlingen är en av de största internationella judotävlingarna i Europa och lockade i år över 1 000 deltagare från 20 olika nationer. I Oscars klass fanns 26 tävlande, och vägen till segern blev både lång och krävande.

Efter fem matcher stod Evans obesegrad – samtliga vinster kom på ippon, judons högsta poäng. Motståndet kom från judoutövare från bland annat Tyskland, Polen, Frankrike, Tjeckien och Finland.

Med guldet i bagaget väntar nu två intensiva dagar av träningsläger i Krakow, där Evans får chansen att utvecklas ytterligare genom möten med internationellt motstånd på mattan.

Av Erik Karlsson

