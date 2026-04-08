Märstasonen Valente klar för NHL – Startar i farmarlaget direkt

Liam Valente från Märsta är klar för NHL-laget Buffalos farmarlag Rochester och ansluter direkt för att spela med laget i slutet av serien innan hans ettårskontrakt träder i kraft.

Den 22-årige forwarden har skrivit på ett ettårskontrakt med Rochester Americans för säsongen 2026–27. Resten av den här säsongen ansluter han på ett så kallat tryout-kontrakt, enligt klubben.

Valente kommer närmast från collegespel i USA där han avslutar en fyraårig karriär med totalt 88 poäng på 140 matcher för Providence College och Western Michigan University. Den senaste säsongen stod han för 35 poäng, varav 20 mål, och var en av lagets främsta offensiva spelare.

Western Michigan tog sig till NCAA-slutspelet men åkte ut i regionsfinalen efter förlust mot Denver. Säsongen innan var Valente en av nyckelspelarna när laget vann sin konferens och han utsågs då till mest värdefulla spelare i regionspelet.

Innan flytten till Nordamerika spelade Märstasonen i Linköpings juniorverksamhet, där han var med och tog SM-guld säsongen 2021–22.

Nu väntar nästa steg i karriären – spel i AHL och möjlighet att följa i William Karlssons fotspår som märstabo i NHL.