Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.

Under tisdagen presenterades Jesper som förbundskapten för Kosvo. Uppdraget presenterades vid en presskonferens i Pristina, Kosovos huvudstad. Där framhölls Östlunds meriter som tränare i Sverige, där han bland annat lett Hallby till historiska framgångar och tidigare varit huvudtränare i Sävehof med flera titlar på meritlistan. Han har även tränat svenska ungdomslandslag.

– Handboll på Balkan spelas med passion och eld. Kombinationen med skandinaviskt arbete är oerhört bra. Målet för de kommande två åren är Europakval. Det finns hinder, men jobbar vi ordentligt kan vi ta oss dit väldigt snabbt, sade Östlund på presskonferensen.

Jesper betonade också att det är en ära att få uppdraget:

– Jag är väldigt glad att få börja denna resa tillsammans med landslaget. Och jag är särskilt glad att Jasmin Zhuta är min assistent. Han kan språket, kulturen och är en väldigt bra tränare.

Kosovo har ambitionen att höja landslagets nivå och på sikt nå kval till stora internationella mästerskap.