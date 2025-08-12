Märstarapparen 25 släpper ny singel

Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.
25 slog igenom som 14-åring med debutsingeln FCK MINA OPPS*, som fick stor spridning på TikTok och nådde plats 10 på Top 50-listan. Under hösten 2024 släppte han Burna Boy och avslöjade då sin identitet efter att tidigare ha uppträtt maskerad. Sedan debuten har han samarbetat med bland andra Greekazo, ADAAM och Kayen, och har sina rötter i kollektivet Grind Gang Music.
Kulturnyheter Författarduon bakom den uppskattade Enshammarserien är tillbaka med en ny bok. Märstabon Emilie Wiklund är ena halvan av teamet som nu släpper Att fånga en tango – en vass och varm feelgoodroman om sorg, humor och modet att börja om.
Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.
Nöjesnyheter Idag lördag fylls Odensala bygdegård med A-traktorer, bilar och motorintresserade från bygden. Det är dags för EPA/Motorskoj – ett evenemang som lockar både unga förare och nyfikna åskådare till en heldag med utmaningar, utställning och kortegekörning genom Odensala, Märsta och Knivsta.
Märstafolket Två 15-åriga tjejer från Märsta deltar i projektet Tjejer Oxå, där unga får chansen att lära sig om trygghet och säkerhet i samhället. Bakom initiativet står Räddningstjänsten tillsammans med bland annat polis, ambulans och brandkår. Syftet är att skapa gemenskap och ge unga meningsfulla aktiviteter efter skoltid.
Nöjesnyheter Lördagen den 23 augusti är det dags för den traditionsenliga sensommarmarknaden Sigtuna Möte – ett evenemang med historiska rötter som sträcker sig tillbaka till det sista jordbruksmötet i Sigtuna stad år 1912. Sedan dess har marknaden utvecklats till en återkommande folkfest som i över femtio år lockat både lokalbefolkning och besökare.
Märstafolket På torsdagseftermiddagen besökte märsta.nu Midgårdsbadet och träffade Emilio, 18 år, som är en av sommarjobbarna på anläggningen. Han trivs med arbetet och uppskattar både tempot och gemenskapen med kollegorna.
Nöjesnyheter Den 26 juli arrangeras Skepptuna Festivalen vid Skepptuna bygdegård. Festivalen har fri entré och bjuder på ett fullspäckat program med livemusik, matservering och aktiviteter för hela familjen.