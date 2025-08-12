Märstarapparen 25 släpper ny singel

Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.

25 slog igenom som 14-åring med debutsingeln FCK MINA OPPS*, som fick stor spridning på TikTok och nådde plats 10 på Top 50-listan. Under hösten 2024 släppte han Burna Boy och avslöjade då sin identitet efter att tidigare ha uppträtt maskerad. Sedan debuten har han samarbetat med bland andra Greekazo, ADAAM och Kayen, och har sina rötter i kollektivet Grind Gang Music.