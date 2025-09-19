Märstarapparen 25 i nytt samarbete med A36

Märstarapparen 25 har tillsammans med A36 släppt en ny version av Timbuktus klassiska låt Alla vill till himmelen men ingen vill dö från 2005.
Den nya låten, som fått titeln Alla vill till himmelen, är framtagen av A36 och 25 tillsammans och producerad av Kayen, som även arbetat med ADAAM, D50 och Simeon.
Duon har behållit den välkända melodin men kombinerat den med sina egna sound, vilket skapar en modern tolkning av originalet.
25 slog igenom redan som 14-åring med singeln FCK MINA OPPS*, som fick stor spridning på TikTok och tog sig upp till plats 10 på Top 50. Han var tidigare en del av kollektivet Grind Gang Music där också ADAAM, VC Barre och D50 ingick. Sedan dess har han gjort flera uppmärksammade samarbeten, bland annat med Greekazo, ADAAM och Kayen.
Kulturnyheter Höstmarknaden och Trygghetsdagen i Vattentornsparken i Valsta lockade i lördags över 3 000 besökare. Parken fylldes av marknadsbord, musik och mötesplatser för samtal, vilket gav en tydlig prägel av gemenskap.
Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.
Kulturnyheter Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.
Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.
Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.
Kulturnyheter Författarduon bakom den uppskattade Enshammarserien är tillbaka med en ny bok. Märstabon Emilie Wiklund är ena halvan av teamet som nu släpper Att fånga en tango – en vass och varm feelgoodroman om sorg, humor och modet att börja om.
Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.