Märstarapparen 25 i nytt samarbete med A36

Märstarapparen 25 har tillsammans med A36 släppt en ny version av Timbuktus klassiska låt Alla vill till himmelen men ingen vill dö från 2005.

Den nya låten, som fått titeln Alla vill till himmelen, är framtagen av A36 och 25 tillsammans och producerad av Kayen, som även arbetat med ADAAM, D50 och Simeon.

Duon har behållit den välkända melodin men kombinerat den med sina egna sound, vilket skapar en modern tolkning av originalet.

25 slog igenom redan som 14-åring med singeln FCK MINA OPPS*, som fick stor spridning på TikTok och tog sig upp till plats 10 på Top 50. Han var tidigare en del av kollektivet Grind Gang Music där också ADAAM, VC Barre och D50 ingick. Sedan dess har han gjort flera uppmärksammade samarbeten, bland annat med Greekazo, ADAAM och Kayen.