Märstabörd präst ny kyrkoherde i Ljusnans pastorat
Hanne Stichel, tidigare församlingsledare i Märsta pastorat, har nu mottagits som kyrkoherde i Ljusnans pastorat. Mottagningen hölls av biskop Karin Johannesson under högmässan i Ljusdals kyrka den 29 mars.
Hanne Stichel är född och uppvuxen i Berlin och flyttade till Sverige 1996 tillsammans med familjen. Hon prästvigdes 1999 för Stockholm stift och kommer närmast från sin tjänst i Märsta. – Jag ser fram emot att hitta former och strukturer som gör att de fyra församlingarna kan vara självständiga samtidigt som de samarbetar generöst i pastoratet, säger Hanne Stichel.
Kulturnyheter Smash Into Pieces kvalificerade sig till finalen i Melodifestivalen med låten Hollow vid den fjärde deltävlingen i Malmö, och med på scen som körsångare var Sigtunabon Philip Strand, uppger källor vid ett flertal medier.
Kulturnyheter Sigtuna kulturskola fyller 70 år och jubileet uppmärksammas under hela året. Firandet inleddes på onsdagen med en föreställning där många barn och ungdomar medverkade, både på och bakom scenen.
Kulturnyheter Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.