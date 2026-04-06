Hanne Stichel med biskop Karin Johannesson vid mottagandet i Ljusnans kyrkaFoto: Svenska kyrkan

Märstabörd präst ny kyrkoherde i Ljusnans pastorat

Hanne Stichel, tidigare församlingsledare i Märsta pastorat, har nu mottagits som kyrkoherde i Ljusnans pastorat. Mottagningen hölls av biskop Karin Johannesson under högmässan i Ljusdals kyrka den 29 mars.

Hanne Stichel är född och uppvuxen i Berlin och flyttade till Sverige 1996 tillsammans med familjen. Hon prästvigdes 1999 för Stockholm stift och kommer närmast från sin tjänst i Märsta.
– Jag ser fram emot att hitta former och strukturer som gör att de fyra församlingarna kan vara självständiga samtidigt som de samarbetar generöst i pastoratet, säger Hanne Stichel.

Av Erik Karlsson

