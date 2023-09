Märstabor Klarade Vasaloppstrippeln

Tre märstabor klarade den så kallade Vasaloppstrippeln i år.

I en imponerande prestation har tre invånare från Märsta, Camilla Hagman, Hélène Andersson-Strandh och Pär Fischer, framstått som stolta deltagare i Vasaloppstrippeln, där totalt 442 deltagare, varav 230 män och 212 kvinnor, framgångsrikt avslutade utmaningen under året. Denna särskilda utmaning kräver att deltagarna klarar av att genomföra ett skidlopp under Vasaloppets vintervecka, ett cykellopp och ett löplopp under Vasaloppets sommarvecka, alla på distanserna 90, 45 eller 30 kilometer.

Sedan starten 2014, då Ultravasan blev en del av Vasaloppstrippeln, har totalt 2 778 deltagare utmanat sig själva genom att avsluta denna anmärkningsvärda prestation.