Märstabon Ayla riskerar utvisning trots utbildning och arbete

Ayla i Märsta riskerar att utvisas efter beslut från Migrationsverket, trots att hon har bott i Sverige sedan tonåren, gått i svensk skola och i dag arbetar inom omsorgen.

Ayla kom till Sverige våren 2020 tillsammans med sin familj och var då 14 år gammal. Hon har sedan dess bott i Märsta, gått hela sin gymnasietid i Sverige och tog studenten från Arlandagymnasiet med goda betyg. Efter gymnasiet har hon arbetat heltid som stödassistent på en LSS-gruppbostad och studerar i dag vidare till undersköterska via sin arbetsgivare i väntan på besked om fortsatt uppehållstillstånd.

Beslutet från Migrationsverket innebär att Ayla inte beviljas förlängt uppehållstillstånd, vilket enligt familjen riskerar att splittra dem. Under sin tid i Sverige har hon etablerat sig genom arbete, studier och egen försörjning samt tagit körkort och förberett sig för vidare studier på universitet.

Familjen beskriver att processen pågått under lång tid och skapat stor oro och stress. Ayla har bott större delen av sitt tonårsliv i Sverige och har sin vardag, sitt arbete och sitt sociala liv i Märsta.

Ärendet är nu aktuellt samtidigt som familjen inväntar fortsatt hantering av beslutet. Under lördagen skrev Vänsterpartiets Leo Ahmed en insändare i frågan där han kräver att fler lokalpolitiker stöttar Ayla.