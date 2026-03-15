Märstabo vann en miljon på Lotto

En spelare från Märsta vann en miljon kronor i samband med lördagens dragning i Lotto.

Vinsten kom i spelet Lotto Andra Chansen. Raderna lämnades in hos Matdestinationen.

Samma kväll delades även en större vinst ut i Lotto. En spelare tog hem Drömvinsten på totalt 26 095 131 kronor efter att ha fått sju rätt på Lotto 2 och två rätt i följd på Joker.

Enligt Svenska Spel kommer vinnarna att kontaktas för att gratuleras. Vid större vinster erbjuds även ekonomisk och juridisk rådgivning.