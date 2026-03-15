Märstabo vann en miljon på Lotto

Kulturnyheter Smash Into Pieces kvalificerade sig till finalen i Melodifestivalen med låten Hollow vid den fjärde deltävlingen i Malmö, och med på scen som körsångare var Sigtunabon Philip Strand, uppger källor vid ett flertal medier.
Kulturnyheter Sigtuna kulturskola fyller 70 år och jubileet uppmärksammas under hela året. Firandet inleddes på onsdagen med en föreställning där många barn och ungdomar medverkade, både på och bakom scenen.
Kulturnyheter Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.
Märstafolket Samtidigt som stormen Anna påverkar vädret i kommunen har kramsnön också lett till kreativa inslag. I Rosersberg har två stora snögubbar byggts under kvällen, som ett exempel på hur vintervädret kan tas tillvara på ett positivt sätt.
Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.
Märstafolket Två mammor från Märsta, Maria och Amira, medverkar i boken Synliggör mammorna som lyfter berättelser från kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Boken lanserades i samband med Mamma Uniteds femårsjubileum.