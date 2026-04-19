Aguirre omvald till Vänsterpartiets partistyrelse

Märstabon Marta Aguirre har valts om som ordinarie ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse. Beslutet togs under partiets kongress i Örebro den 17–19 april.
Marta Aguirre är gruppledare för Vänsterpartiet i Sigtuna kommun och har suttit i partistyrelsen sedan 2016. I samband med kongressen valdes även partiledaren Noshi Dadgostar om. Aguirre är även tvåa på vänsterpartiets lista till kommunfullmäktige.
Kongressen är partiets högsta beslutande organ och samlar ombud från hela landet för att fatta beslut om politik och partiets ledning.
