Johan Richt och Haric CurovacFoto: Upplands Fotbollförbund

Märstabo ny förbundschef för Upplands Fotbollförbund

Haris Curovac från Märsta blir ny förbundschef för Upplands Fotbollförbund. Han tillträder tjänsten den 15 juni: - Jag är väldigt stolt och hedrad över att få ta över uppdraget att leda förbundet, säger Haris i ett uttalande.

Enligt förbundets ordförande Johan Richt var intresset stort för tjänsten, med över 40 ansökningar. Efter en rekryteringsprocess med intervjuer och slutintervjuer föll valet på Haris Curovac.
– Haris uppfyller alla delar i vår kravprofil och är en mycket respekterad person i såväl Uppland som nationellt och internationellt. Vi är övertygade om att han är rätt person att leda Upplands fotbollförbund med de utmaningar och förändringar vi står inför, säger Johan Richt.

Haris Curovac är 40 år och bor i Märsta. Han är sedan tidigare engagerad i förbundet och har under flera år varit ordförande i domarkommittén.
– Jag är väldigt stolt och hedrad över att få ta över uppdraget att leda förbundet. För mig är det viktigt att vi utvecklar fotbollen tillsammans med våra föreningar, genom nära samarbete och en öppen dialog. Min ambition är att förbundet ska vara en stark stödorganisation som hjälper våra föreningar att växa och lyckas, säger Haris i ett uttalande till märsta.nu

Han efterträder Sigtunabon Josefine Jardenäs, som lämnade uppdraget som förbundschef för några veckor sedan.

Av Erik Karlsson

