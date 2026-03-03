Märstabo häktad för grovt narkotikabrott

En man i 25-årsåldern från Märsta har häktats på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott.
Tillslaget skedde förra veckan i ett radhusområde, där polisen grep mannen. Han anhölls kort därefter och har nu häktats. Det är ännu oklart hur stor mängd narkotika som fanns i hans bostad. Mannen motsatte sig häktningen.
Om mannen fälls för brottet riskerar han minst 1,6 års fängelse.
Nyheter Tullverket begär ökade anslag de kommande åren och lyfter behovet av mer resurser för att klara EU:s nya krav och stärka arbetet mot organiserad brottslighet. Myndigheten lämnar nu sitt budgetunderlag till regeringen.
Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.