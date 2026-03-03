Märstabo häktad för grovt narkotikabrott

En man i 25-årsåldern från Märsta har häktats på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott.

Tillslaget skedde förra veckan i ett radhusområde, där polisen grep mannen. Han anhölls kort därefter och har nu häktats. Det är ännu oklart hur stor mängd narkotika som fanns i hans bostad. Mannen motsatte sig häktningen.

Om mannen fälls för brottet riskerar han minst 1,6 års fängelse.