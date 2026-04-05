Märstabo döms för misshandel under fotbollsmatch

En man från Märsta har dömts för misshandel efter en händelse på en fotbollsmatch på Strawberry Arena i juni förra året.

Upprinnelsen till händelsen var att den nu dömde mannen stod i gången, han uppmanades av en åskådare att sätta sig ner. Mannen svarade med att slå åskådaren i ansiktet flera gånger. Tingsrätten konstaterar att våldet inte var nödvändigt eller försvarligt, och dömer mannen till villkorlig dom och samhällstjänst på 70 timmar.

Han ska också betala 20 000 kronor i skadestånd för kränkning. Fallet rör sig om en situation där de inblandade inte kände varandra sedan tidigare, och händelsen inträffade efter en dispyt om plats på läktaren.

Solna tingsrätt bedömer att nödvärn inte föreligger och att mannens agerande var oförsvarligt. Domen kan överklagas till Svea hovrätt.