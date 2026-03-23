Märstabo döms för att ha kört i mittenfil på E4

En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.

En märstabo i 35-årsåldern döms nu för ett ovanligt trafikbrott på E4 norr om Stockholm, rapporterar TV4. Polisen filmade hur bilen körde i mittenfilen under en längre sträcka utan att använda det högra körfältet, som är obligatoriskt på vägar över 70 km/h.

Bilföraren hävdade att han inte gjort något fel, men tingsrätten konstaterar att han hade flera möjligheter att väja höger utan risk för andra trafikanter. Körläraren Jeanette Jedbäck Hindenburg kallar det ett ”okänt trafikbrott” och menar att många inte känner till regeln.

Straffet blev böter på 1 000 kronor.