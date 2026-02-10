Märstabo döms efter att ha försökt bita ordningsvakt på Centralen

En 39-årig man från Märsta har dömts för försök till våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd efter en händelse på Centralen i Stockholm i juni förra året.

Mannen skulle gripas av ordningsvakter efter att ha bråkat med en annan person och störde ordningen på stationen. Under ingripandet ska han ha försökt bita en av vakterna. Mannen nekar och uppger att han rörde sig på grund av smärta i handleden från handfängslet.

Tingsrätten bedömer dock att vittnesmålen från ordningsvakterna Josefin Liljecrantz och Billy Tylde ska ligga till grund för domen. En annan vakts uppgifter motbevisades, och trots att händelsen inte fångades på övervakningsfilm förändras inte bedömningen.

Märstabon döms till villkorlig dom och ska betala 18 000 kronor i dagsböter, rapporterar tingsrätten.