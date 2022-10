Märstabo åtalas för våldtäkt mot barn via Snapchat

En märstabo har åtalats för våldtäkt mot barn sedan han instruerat henne att utföra handlingar via Snapchat

Mannen som är 38 år gammal skickade bilder till en flicka som var tio år pr frågade om hennes sexualitet samt att han skrivit att han onanerar och samtidigt skickat bilder och filmer på när han gör det. Mannen skrev också till flickan om att han vill ha samlag med henne. Han uppmanade också flickan att skicka nakenbilder till honom vilket hon gjorde.

I samband med chatten med flickan uppmanade han henne att föra in föremål i sin vagina vilket hon gjorde, en gärning som är att jämföra med samlag enligt kammaråklagare Urszula Grabowskas åtalsyrkande. Vidare bad mannen flickan att föra in en penna i slidan samt att slicka på sina bröst vilket hon också utförde. Mannen ska ha uppmanat flickan att föra in ett antal föremål i sin slida, tandborstar, bananer, grönsaker. Det inträffade under sommaren och hösten 2021.

Han åtalas nu för flera fall av våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och utnyttjande av barn för sexuell posering. I andra hand yrkar åklagaren på försök till våldtäkt mot barn alternativt sexuellt övergrepp mot barn. Totalt är det över 20 åtalspunkter mot mannen.