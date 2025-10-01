Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.
Under tisdagen meddelades den nationella planen för infrastruktursatsningar i landet. Märsta station har under många år varit inkluderad och exkluderad i de olika planerna. Planerna ses som ett viktigt steg för att förbättra pendlingsmöjligheterna i kommunen. Märsta station är idag en central hållplats för både pendeltåg och bussar, men har länge varit i behov av modernisering. En upprustning väntas bidra till ökad tillgänglighet och bättre flöden för resenärer.
I förslaget finns även en breddning av E4 mellan trafikplats Glädjen och Arlanda, något märsta.nu rapporterade om under måndagen. Förslaget till nationell plan skickas nu ut på remiss och regeringen väntas fatta beslut under våren. – Trafikverkets förslag till nationell plan är en infrastrukturseger för Sigtuna kommun. Märsta stations ombyggnad till ett riktigt resecentrum och E4ans breddning hela vägen till trafikplats Arlanda är med. Precis som vi har drivit på för över lång tid, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)
Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.
Nyheter Efter att Sigtuna fritidsgård stängde i våras har kommunen satsat mer på en mobil fritidsverksamhet. Syftet är att nå fler ungdomar där de faktiskt finns och skapa en meningsfull fritid tillsammans med föreningar och andra aktörer.
Politik Valdeltagandet i kyrkovalet 2025 ser ut att bli något lägre än i valet 2021. I Sigtuna kommun är det Sigtuna församling som har högst andel röstande, med 18,5 procent av medlemmarna som utnyttjat sin rösträtt.
Blåljus En man i 30-årsåldern greps under natten mot lördag i Skånela utanför Rosersberg. Polisen misstänker att cykeln mannen hade med sig är stulen, och han är nu misstänkt för både häleri och narkotikabrott.
Politik Efter tappet i Svenskt Näringslivs ranking fokuserar Sigtuna kommun på att knyta ihop skola och näringsliv. Genom satsningen MOA ska fler unga inspireras till framtida yrkesval samtidigt som företagen får bättre tillgång till kompetens.