Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.

Under tisdagen meddelades den nationella planen för infrastruktursatsningar i landet. Märsta station har under många år varit inkluderad och exkluderad i de olika planerna. Planerna ses som ett viktigt steg för att förbättra pendlingsmöjligheterna i kommunen. Märsta station är idag en central hållplats för både pendeltåg och bussar, men har länge varit i behov av modernisering. En upprustning väntas bidra till ökad tillgänglighet och bättre flöden för resenärer.

I förslaget finns även en breddning av E4 mellan trafikplats Glädjen och Arlanda, något märsta.nu rapporterade om under måndagen. Förslaget till nationell plan skickas nu ut på remiss och regeringen väntas fatta beslut under våren.

– Trafikverkets förslag till nationell plan är en infrastrukturseger för Sigtuna kommun. Märsta stations ombyggnad till ett riktigt resecentrum och E4ans breddning hela vägen till trafikplats Arlanda är med. Precis som vi har drivit på för över lång tid, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)