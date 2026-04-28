Märsta station byggs om – kommunen lyfter även satsning på Måby

Regeringen ger klartecken till satsningar som påverkar infrastrukturen kring Arlanda. För Sigtuna kommun innebär det bland annat finansiering för en ombyggnad av Märsta station.

Ombyggnaden väntas förbättra kapaciteten och göra det enklare att ta sig till och från pendeltåg och bussar. Enligt kommunen är det en viktig pusselbit för både pendlare och företag i området.

Samtidigt lyfter kommunen behovet av fler åtgärder. Bland annat pekas Måby trafikplats ut som ett projekt som man vill få färdigställt, liksom en bättre kollektivtrafiklösning mellan Märsta station och Arlanda.

Kommunledningen menar att satsningarna stärker tillgängligheten till flygplatsen och ger bättre förutsättningar för fortsatt utveckling i kommunen. Dialogen med regeringen och Trafikverket fortsätter kring helheten.