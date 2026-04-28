Mattias Askerson (M): - Det här är en vinst för Sigtuna kommun. Vi har länge drivit på regeringen och Trafikverket om att vi behöver få till en ombyggnad av Märsta station och en breddning av E4. Att detta nu prioriteras är avgörande för hela vår kommun – för kommuninvånarna som får det lättare att ta sig till och från jobbet och för företagen som får bättre förutsättningar att etablera och utvecklas i Sigtuna kommun, säger Mattias Askerson (M) kommunstyrelsens ordförande.Foto: Sigtuna kommun

Märsta station byggs om – kommunen lyfter även satsning på Måby

Regeringen ger klartecken till satsningar som påverkar infrastrukturen kring Arlanda. För Sigtuna kommun innebär det bland annat finansiering för en ombyggnad av Märsta station.

Ombyggnaden väntas förbättra kapaciteten och göra det enklare att ta sig till och från pendeltåg och bussar. Enligt kommunen är det en viktig pusselbit för både pendlare och företag i området.

Samtidigt lyfter kommunen behovet av fler åtgärder. Bland annat pekas Måby trafikplats ut som ett projekt som man vill få färdigställt, liksom en bättre kollektivtrafiklösning mellan Märsta station och Arlanda.

Kommunledningen menar att satsningarna stärker tillgängligheten till flygplatsen och ger bättre förutsättningar för fortsatt utveckling i kommunen. Dialogen med regeringen och Trafikverket fortsätter kring helheten.

Av Erik Karlsson

Väsby kan stoppa kraftledning mot Odensala

Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.

valet2026

Politik Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.