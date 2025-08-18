Märsta Simsällskap satsar på simkunnighet bland skolbarn

Den här veckan genomför Märsta Simsällskap (MSS) tillsammans med Sigtuna kommun en satsning på simkunnighet för elever i grundskolan. Under vecka 34 hålls schemalagda simpass på Midgårdsbadet och Sigtuna fritidscenter, ledda av siminstruktörer från MSS och kommunens simhallar.

Syftet är att stärka elevernas simförmåga inför skolans simtest, men också att öka tryggheten i vatten och bidra till bättre förutsättningar för att nå kunskapskraven i idrott och hälsa.

– Vi ser hur viktig simkunnighet är, inte bara för skolbetyg utan för trygghet i vatten, självförtroende och möjlighet att delta i sociala aktiviteter, säger Jonas Strandberg, simskoleansvarig i MSS.

Satsningen är en del av föreningens långsiktiga arbete för att fler barn och unga ska få tillgång till kvalificerad simundervisning. Efter simkunnighetsveckan erbjuds eleverna också fler möjligheter att fortsätta träna och utveckla sina färdigheter.

Projektet genomförs i samarbete med RF/SISU Uppland, Lions Club Sigtuna och ICA Kvantum Märsta.